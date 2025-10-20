CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Kayserispor Süper Lig'de 9 maçtır galibiyete hasret!

Kayserispor Süper Lig'de 9 maçtır galibiyete hasret!

Kayserispor, Süper Lig’de geride kalan 9 haftada galibiyet sevinci yaşayamadı. 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 5 puanla ligin 17. sırasında bulunuyor. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 11:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor Süper Lig'de 9 maçtır galibiyete hasret!

Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kayserispor, bu süreçte galibiyet elde edemedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 9 haftada galibiyet alamayan tek takım konumunda. Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı takımda kötü gidişat devam ediyor. Oynadığı 9 müsabakada 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kayseri temsilcisi, 18 takımlı ligde 5 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Kayserispor; Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor'a mağlup olurken RAMS Başakşehir, Göztepe, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Antalyaspor ile ise berabere kaldı.

G.Saray'dan Cisse hamlesi!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Okan Buruk’tan Şampiyonlar Ligi kararı! Yıldız futbolcu dümene geçiyor
Son dakika! Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret
"Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!"
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'ın Würzburg Baskets mücadelesi! Galatasaray'ın Würzburg Baskets mücadelesi! 10:37
Szymanski'den tepki çeken hareket! Szymanski'den tepki çeken hareket! 10:13
Eyüpspor-Kasımpaşa maçı detayları! Eyüpspor-Kasımpaşa maçı detayları! 09:56
Maç sonu şaşırtan istek! Arda Güler... Maç sonu şaşırtan istek! Arda Güler... 09:29
"Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" "Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" 08:53
Bugün hangi maç var? 20 Ekim Pazartesi Bugün hangi maç var? 20 Ekim Pazartesi 08:06
Daha Eski
Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri! Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri! 00:40
Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... 00:40
Arda Güler Mbappe'ye al da at dedi! Arda Güler Mbappe'ye al da at dedi! 00:39
Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! 00:39
En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:39
Gol ofsayta takıldı! Gol ofsayta takıldı! 00:39