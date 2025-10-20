Kayserispor Süper Lig'de 9 maçtır galibiyete hasret!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 9 haftada galibiyet alamayan tek takım konumunda. Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı takımda kötü gidişat devam ediyor. Oynadığı 9 müsabakada 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kayseri temsilcisi, 18 takımlı ligde 5 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Kayserispor; Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor'a mağlup olurken RAMS Başakşehir, Göztepe, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Antalyaspor ile ise berabere kaldı.