Zecorner Kayserispor 1-3 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftasında Zecorner Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan mücadeleden konuk ekip Samsunspor 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 14:21 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 16:31
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Zecorner Kayserispor, Samsunspor'u konuk etti. Bu karşılaşmadan Samsunspor 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini Samsunspor'dan 45. dakikada Holse açtı. İlk yarı bu golle Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 2. yarısında Holse bir kez daha sahneye çıktı ve takımının 2. golünü kaydetti.

Dakikalar 72'yi gösterirken Samsunspor'da van Drongelen ağları havalandırdı ve skoru 3-0'a getirdi.

Mücadelenin 83. dakikasında Kayserispor adına Onugkha, Kayserispor adına farkı 2'ye indirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Samsunspor kritik deplasmandan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Mücadelenin ardından Samsunspor ligde 16 puanla 5. sırada bulunuyor. Kayserispor ise 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

