Djalovic Kayseri'de

Süper Lig'de 8 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Kayserispor, yollarını ayırdığı Markus Gisdol'un yerine yeni çalıştırıcısını buldu. Sarı-kırmızılılar, son olarak iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Sloven ekibi Maribor'da görev yapan Karadağlı Radomir Djalovic ile 2 yıllığına prensipte anlaştı. Maribor'da 9 Eylül'de göreve gelen 42 yaşındaki çalıştırıcının macerası sadece 15 gün sürdü. Djalovic, antrenman sırasında kavga eden Rekik ve Tetteh'i ayırmaya çalışırken yumruk yemiş ve olaydan hemen sonra istfa etmişti. Bir dönem, Kayserispor'un eski hocası Jakirovic'in de yardımcılığını yapan Djalovic, santrfor oynadığı futbolculuk kariyerinde 2006-07'de Kayseri Erciyes'te de top koşturdu.