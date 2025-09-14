CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Kayserispor-Göztepe CANLI | Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı canlı anlatım

Kayserispor-Göztepe CANLI | Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Milli ara öncesi oynadığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserispor, zorlu maçta ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Stanimir Stoilov yönetiminde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Göztepe ise zorlu maçta galibiyet arıyor. Kayserispor - Göztepe müsabakasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 16:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor-Göztepe CANLI | Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Çekişmeli maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Zecorner Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha.

Göztepe: Lis, Arda Okan, Heliton, Taha, Bokele, Cherni, Denis, Rhaldney, Olaitan, Juan, Janderson.

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı 14 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başladı.

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Kadıköy'de dev randevu! İşte ilk 11'ler
G.Saray'da maç sonu flaş diyalog!
DİĞER
Büyüyünce 'deniz kızı' olmak istiyordu... 'Çocuktan Al Haberi'nin Ada Derin Acarsen'i bakın şimdi ne yapıyor! Koca kız olmuş...
CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası
İşte Toure’nin satın alma opsiyonu!
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
San Marino'da zafer M. Marquez'in! San Marino'da zafer M. Marquez'in! 17:14
Büşra Işıldar dünya ikincisi! Büşra Işıldar dünya ikincisi! 16:45
Ayhancan Güven 7. oldu Ayhancan Güven 7. oldu 16:30
UEFA’dan Arda Güler paylaşımı! UEFA’dan Arda Güler paylaşımı! 16:13
Kupada 2. eleme turu maçlarının hakemleri açıklandı! Kupada 2. eleme turu maçlarının hakemleri açıklandı! 16:10
İşte Toure’nin satın alma opsiyonu! İşte Toure’nin satın alma opsiyonu! 15:51
Daha Eski
Torino tek attı 3 aldı! Torino tek attı 3 aldı! 15:29
Beşiktaş'ta Jota Silva siftah yaptı! Beşiktaş'ta Jota Silva siftah yaptı! 14:40
F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! 14:32
Arda Güler'e dünya basınından övgü! Arda Güler'e dünya basınından övgü! 14:23
Ve Deniz Dönmezer imzayı attı! Yeni takımı... Ve Deniz Dönmezer imzayı attı! Yeni takımı... 14:10
Mönchengladbach-Werder Bremen maçı ne zaman? Mönchengladbach-Werder Bremen maçı ne zaman? 13:35