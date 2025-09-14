Kayserispor-Göztepe CANLI | Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Çekişmeli maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Zecorner Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha.

Göztepe: Lis, Arda Okan, Heliton, Taha, Bokele, Cherni, Denis, Rhaldney, Olaitan, Juan, Janderson.

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı 14 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başladı.

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.