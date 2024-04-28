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Kayserispor'da Hari Vukas: Tam anlamıyla güvenli yerde değiliz!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mondihome Kayserispor deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası konuk takımın teknik sorumlusu Hari Vukas açıklamalarda bulundu ve "Ligde tam anlamıyla güvenli yerde değiliz ama güvenli limana gitmek adına çok önemli oldu." ifadelerini kullandı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 20:16
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Kayserispor'da Hari Vukas: Tam anlamıyla güvenli yerde değiliz!

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hari Vukas, "Bu maçın en önemli noktası aldığımız galibiyet diyebilirim. Maçın genelinde zorlandığımız bölümler oldu. Rakibimiz maça bizden daha iyi başladı. Erken bir gol buldular. Kendi oyunumuzu oynamakta zorlandık. Genel olarak ilk yarı bu böyle devam etti. İlk yarının sonlarına doğru beraberlik golüyle soyunma odasına gitmemiz bizim için pozitif oldu. İkinci yarıya daha iyi başladık, golü de bulduk. Maçı bitirmek için pozisyonlar aradık ama bulamadık." ifadelerini kullandı.

Maçın son bölümünde 10 kişi kaldıklarını hatırlatan Vukas, "Son 15 dakikada kırmızı karttan sonra rakip üstümüze baskıyla geldi, zorlandık. Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyuz, bu tarz maçlar savaşılmadan kazanılmıyor. Bu maçta aldığımız galibiyet, ligde tam anlamıyla güvenli yerde değiliz ama güvenli limana gitmek adına çok önemli oldu. Bundan sonraki maçlarda da puanlar almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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