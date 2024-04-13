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Kayserispor'da Hari Vukas: İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık!

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Y. Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kalemizi savunmayı bildik, istediğimiz oyunu sahaya yansıttık" dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 23:16
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Kayserispor'da Hari Vukas: İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Y. Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, "Adana Demirspor kuvvetli ve kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Bu maçta sahada ruhumuzu ve oyun gücümüzü göstermemiz gerekiyordu. Bunu ilk yarı özelinde yaptığımızı düşünüyorum. Pozisyonlar ürettik ancak ne yazık ki gol bulamadık. Rakip de çok pozisyon buldu. Özellikle son 15-20 dakika epey zorlandık ve acı çektik. Aynı zamanda kalemizi savunmayı da bildik. Bugünkü maçın skoru gerçekten adil bir sonuçtu. Bu ligde kazanılan her puan bir kazanç. Sadece beraberlik değil, özellikle ilk yarıdaki oyunumuzdan dolayı bunu söylüyorum. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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