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Kayserispor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta müsabakasında Kayserispor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 10:00
Kayserispor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Kayserispor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Kayserispor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Ümraniyespor maçı 10 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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