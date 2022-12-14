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Başarının adresi Çağdaş Atan

Dünya Kupası arasına transfer yasaklı olmasına rağmen başarılı bir performansla 6. sırada giren Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayazit, açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Başarının adresi Çağdaş Atan

Dünya Kupası arasına transfer yasaklı olmasına rağmen başarılı bir performansla 6. sırada giren Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayazit, hocasını övdü. Bayazit, "Şu anki konumda Çağdaş hocamızın çok büyük payı var. Bizi birleştirdi, motive etti ve geliştirdi. Hocamız, 'Krizler fırsat yaratabilir' demişti. Çoğu oyuncu bu krizi fırsata çevirdi" ifadelerini kullandı.


KAYSERİ MUTLU
Dünya Kupası arasında kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek ilçesinde sürdüren Kayserispor, Letonya ekibi Liepaja'yla hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 38'de Mustafa Pektemek ve 66'da Talha Sarıarslan'ın golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmasını bildi. Letonya temsilcisinin tek golünü ise 44'te penaltıdan Dodo kaydetti.

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