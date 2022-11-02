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Kayserisporlu futbolcular Kolovetsios ve Cenk Gönen'den Çağdaş Atan açıklaması

Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen Dimitrios Kolovetsios ve Cenk Gönen, öğrencilerle buluştu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 16:10
Kayserisporlu futbolcular Kolovetsios ve Cenk Gönen'den Çağdaş Atan açıklaması

Yukatel Kayserisporlu futbolcular Dimitrios Kolovetsios ve Cenk Gönen, lise öğrencileriyle söyleşide buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kayserispor arasında yapılan protokol çerçevesinde, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde söyleşi gerçekleştirildi.

Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yunan stoper Kolovetsios, Çağdaş Atan'ın iyi bir teknik direktör olduğunu ve onunla takımın farklı bir boyuta ulaştığını söyledi.

Birbirini tanıyan oyuncu kadrosuna sahip olduklarını belirten Kolovetsios, başarı için ekip olarak çok çalıştıklarını vurguladı.

Kaleci Cenk Gönen ise Kayseri'de futbol kültürünün bulunduğunu ve taraftar grubunun kendilerine güven verdiğini ifade etti.

Kulüp menajeri Yunus Akbulut, söyleşiye katılan öğrencilere ilk iç saha maçı için bilet hediye edeceklerini söyledi.

Kolovetsios ve Cenk, söyleşi sonunda öğrencilerin atkı ve formalarını imzaladı.

Söyleşiye, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de katıldı.


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