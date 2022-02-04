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Kayserispor Hatayspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin orta sıralarında yer alan Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk ediyor. Kayserispor - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 19:56
Kayserispor Hatayspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başladı. Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Ligin orta sıralarında yer alan iki ekibin mücadelesinin heyecanı fotomac.com.tr'de...

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Hatayspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR-HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah Başsan, Bertolacci, Gavranovic

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Emre, Mehdi, Onur, Adama Traore, Dylan, Lobjanizde, Mame Diouf

4. RANDEVU

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde 4. kez karşılaşıyor. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1'lık sonuçla kazanmıştı. Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan maçlarda 8 gol atıldı.

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan 3 maçta alınan sonuçlar ise şu şekilde:

2020/2021 Kayserispor-Hatayspor 0-1
2020/2021 Hatayspor-Kayserispor 1-3
2021/2022 Hatayspor-Kayserispor 2-1

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