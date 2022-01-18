Kayserispor yeni yıldızları Bertolacci, Abdulkadir Parmak, Mert Çetin ve Arif Kocaman ile sözleşme imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da transfer dönemi hareketli geçiyor. Sarı kırmızılı ekip, yeni transferleri Bertolacci, Abdulkadir Parmak, Mert Çetin ve Arif Kocaman ile sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Andrea Bertolacci 91 numara, Abdulkadir Parmak 61 numara, Mert Çetin 45 numara, Akif Yaman 54 numara, Jocelyn Janneg 66 numara ve alt yapıdan çıkan Hayrullah Erkip ise 22 numara giyecek.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor ile berabere kalan Yukatel Kayserispor, Sivasspor ve Altay maçlarını da galip noktaladı. 4 maçta 7 gol atan sarı kırmızılı ekip, kalesinde ise 3 gol gördü.

28 puana erişen Yukatel Kayserispor ligin 22. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak..