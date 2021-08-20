Haberler Kayserispor Son dakika spor haberi: Hikmet Karaman Kayserispor ile ligdeki 55. maçına çıkıyor!

Son dakika spor haberi: Hikmet Karaman Kayserispor ile ligdeki 55. maçına çıkıyor!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'e Altay mağlubiyeti başlayan Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları başlamıştı. Arayışların ardından tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman ile anlaşan sarı kırmızılı kulübün taraftarı Hikmet Karaman'ı takımın başında istemediklerini sosyal medya üzerinden dile getirmişlerdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 12:20
Son dakika spor haberi: Hikmet Karaman Kayserispor ile ligdeki 55. maçına çıkıyor!

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında Süper Lig'deki 55. maçına çıkacak.

Kayserispor ile anlaşmaya varan Teknik Direktör Hikmet Karaman, sarı-kırmızılılardaki yeni döneminde ilk sınavını bugün Adana Demirspor'a karşı verecek. Kayserispor'u daha önce 3 farklı sezonda çalıştıran Karaman, toplamda 54 Süper Lig maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 19 beraberlik ve 20 yenilgi aldı.

Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı takıma ilk kez geldiği 2004-2005 sezonunda 27 müsabakada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 11 yenilgi elde ederken, 2018-2019'da ise 20 mücadelede 7 galibiyet, 8 beraberlik, 5 yenilgi aldı. 2019-2020 sezonunda ise 7 maçlık bir süreç yaşayan Karaman, galibiyet alamazken, 3 beraberlik, 4 yenilgi ile Kayserispor serüvenini noktalamıştı.

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