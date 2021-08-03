Estupinan Kayserispor'da

Kadroyu güçlendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Kayserispor, Portekiz'in Guimares takımından Oscar Estupinan'ı renklerine bağlıyor. Sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki Kolombiyalı forvetle anlaşma sağladığı öğrenilirken; Estupinan'ın bu hafta içerisinde Kayseri'ye geleceği bildirildi.
Kadroyu güçlendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Kayserispor, Portekiz'in Guimares takımından Oscar Estupinan'ı renklerine bağlıyor. Sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki Kolombiyalı forvetle anlaşma sağladığı öğrenilirken; Estupinan'ın bu hafta içerisinde Kayseri'ye geleceği bildirildi. Kolombiya'nın Once Callas, Portekiz'in Vitoria Guimares, Ekvator Ligi'nde Barcelona SC takımlarında forma giyen başarılı oyuncu, Türkiye'de de Denizlispor'da top koşturmuştu. Genç oyuncu, 2019-2020 sezonunda Denizlispor ile 28 Süper Lig maçında 7 kez ağları sarstı. Geçen sezon ise Vitoria Guimares'te 24 maça çıkan Estupinan, 9 kez ağları havalandırdı.