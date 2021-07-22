Kayserispor Mustafa Pektemek ve Ali Karimi ile anlaştı

Yukatel Kayserispor transfer çalışmalarını bir bir noktalamaya başladı. Sarı Kırmızılı ekip, İranlı milli futbolcu Ali Karimi ve Mustafa Pektemek'i transfer etti.

İran milli takım eski kaptanlarından Ali Karimi'nin hafta başına kadar Kayseri'ye gelip, sarı-kırmızılılarla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Geçen sezon Alanyaspor forması giyen Mustafa Pektemek'le de 2 yıllığına anlaşan Kayserispor, tecrübeli forvete birkaç gün içinde resmi imzayı attıracak. Geçen sezon Alanyaspor forması ile 35 Süper lig maçında 7 gol atıp 1 asist yapan Pektemek, 4 Türkiye Kupası maçında da 2 gol attı.



ALİ KARİMİ KİMDİR?

11 şubat 1994 doğumlu. İran'ın İsfahan kentinde doğdu. 27 yaşındaki Ali Karimi orta saha mevkiinde oynuyor ve 186 cm boyunda. 11 kez İran milli takımında forma giyen Ali Karimi Sepahan (İran), Dinamo Zagreb, Lokomotif Zagreb, Esteghlal (İran) Qatar SC (Katar) ve Al Duhail SC (Katar) takımlarında forma giydi. Geçen sezon Al Duhail takımıyla Katar Yıldızlar Ligi'nde 16 maç, Katar Kupası'nda 2 maç, AFC Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç, Katar Emir Kupası'nda 3 maça çıktı.

MUSTAFA PEKTEMEK KİMDİR?



Pektemek, 1 Ağustos 1988 Sakarya doğumlu. 33 yaşındaki futbolcu forvet mevkiinde oynuyor. Daha önce Sakaryaspor, Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor takımlarında forma giyen Mustafa Pektemek, kulüp kariyerinde 386 maça çıkarken 84 gol attı. 39 kez sarı kart görüp 1 de kırmızı kart gören Mustafa Pektemek, 12 kez de milli formayı giydi. Mustafa Pektemek sadece 1 kez milli forma ile gol atabildi.