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teknik sorumluluk görevine ve 'yi getirdi!

ekiplerinden 'da Rumen Teknik Direktör ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı takım teknik sorumluluk görevine ve 'nin getirildiğini açıkladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:07
Kayserispor teknik sorumluluk görevine Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli'yi getirdi!

'da Rumen çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip, 53 yaşındaki teknik direktörün ailevi sorunları nedeniyle karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Kayserispor resmi sitesinden teknik sorumluluk görevine ve 'nin getirildiğini duyurdu.

Kayserispor'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Kamuoyu Bilgilendirme Futbol A takımımız Teknik Sorumluluğuna uzun yıllar kulübümüze hizmet veren antrenörlerimiz Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli getirilmiştir. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz.

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