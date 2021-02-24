Kayserispor teknik sorumluluk görevine Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli'yi getirdi!

Kayserispor'da Rumen çalıştırıcı Dan Petrescu ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip, 53 yaşındaki teknik direktörün ailevi sorunları nedeniyle karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Kayserispor resmi sitesinden teknik sorumluluk görevine Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli'nin getirildiğini duyurdu.



Kayserispor'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Kamuoyu Bilgilendirme Futbol A takımımız Teknik Sorumluluğuna uzun yıllar kulübümüze hizmet veren antrenörlerimiz Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli getirilmiştir. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz.