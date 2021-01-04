Haberler Kayserispor Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi

'da dönemi sona erdi

'in 16. haftasında sahasında konuk ettiği 'a 2-0'lık skorla boyun eğdi. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekip teknik direktörü 'nın görevine son verildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:37 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:45
Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi

Başkanı , Teknik Direktör 'nın görevine son verdi.

'in tek kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı, beklenen kararı aldı. Ligin 16 haftasını 10 puanla geride bırakan Hes Kablo 'da teknik direktör Samet ile yollar ayrıldı. Son oynanan maçında sergilenen futbol ve alınan yenilgi sonrasında Başkan Berna Gözbaşı, teknik direktör Samet Aybaba ile devam etmeme kararı aldı. Başkan Gözbaşı bu kararını teknik direktör Aybaba'ya da iletti.

Hes Kablo Kayserispor, Samet Aybaba ile 8 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçlarda 4 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Kayserispor'un Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 8 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

-Kayserispor 1-1
Kayserispor- 0-0
-Kayserispor 1-1
Kayserispor- 0-0
-Kayserispor 2-0
Kayserispor- 1-2
-Kayserispor 3-2
Kayserispor-Beşiktaş 0-2

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