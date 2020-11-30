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Kayserispor karşısında 7 futbolcusundan yoksun

'in 10. haftasında evinde ile karşılaşacak olan 'un kadrosunda önemli eksiklikler göze çarpıyor. Toplam 7 eksik ile maç hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılarda, sakatlığı sona eren Henrique'nin maç kadrosunda yer alacağı belirtildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:18 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:50
Kayserispor Fatih Karagümrük karşısında 7 futbolcusundan yoksun

Sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan 'da 7 futbolcu forma giyemeyecek.

'in 10. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 7 futbolcu sahaya çıkamayacak. Sakatlığı bulunan Silviu Lung, Yasir Subaşı, Ömer Uzun, İlhan Depe, corona virüsü tedavisi gören Denic Alibec ile Nurettin Korkmaz ve kırmızı kart cezalısı olan , Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Karagümrük maçında takımındaki yerini alamayacak.

Kırmızı kart cezası sona eren ve yeni sakatlıktan çıkan Brezilyalı futbolcu ise maç kadrosunda yer alacak. Ancak Pedro'nun ilk 11'de olup olmayacağı maç saatinde belli olacak. "Oynamak istiyorum" diyen Pedro ile ilgili son kararı Teknik Direktör verecek.

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