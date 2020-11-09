Kayserispor taraftarı Bülent Bölükbaşı için istifa çağrısında bulundu!

Hes Kablo Kayserispor taraftarı, Hatayspor maçında Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı için istifa çağrısı yaptı.

Hes Kablo Kayserispor takımının Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı için istifa çağrısı yapıldı. Kayseri Kadir Has Stadı'nda dün oynanan Hatayspor maçının ikinci yarısında sarı-kırmızılı taraftarlar istifa sloganları attı.

Hes Kablo Kayserispor taraftarı, maçın 76.dakikasında "Söylesene Bülent bize. Takım niye oynamıyor" sloganları atarken maçın 85.dakikasında ise "Bülent istifa. Bölükbaşı istifa" sloganları ile Kadir Has Stadı tribünlerinden protestolarını dile getirdi.