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Kayserispor taraftarı Bülent Bölükbaşı için istifa çağrısında bulundu!

'un evinde Atakaş Hatayspor'a tek gollük yenilgisinin ardından sular durulmuyor. Kayserispor taraftarı karşılaşmanın ikinci yarısında 'nı tezahüratlarla istifaya çağırdı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:35 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:56
Kayserispor taraftarı Bülent Bölükbaşı için istifa çağrısında bulundu!

taraftarı, Hatayspor maçında için istifa çağrısı yaptı.

takımının Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı için istifa çağrısı yapıldı. Kayseri Stadı'nda dün oynanan Hatayspor maçının ikinci yarısında sarı-kırmızılı taraftarlar istifa sloganları attı.

Hes Kablo Kayserispor taraftarı, maçın 76.dakikasında "Söylesene Bülent bize. Takım niye oynamıyor" sloganları atarken maçın 85.dakikasında ise "Bülent istifa. Bölükbaşı istifa" sloganları ile Kadir Has Stadı tribünlerinden protestolarını dile getirdi.

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