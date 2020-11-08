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0-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

'in 8. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk etti. İki takımın da Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldiği mücadele, Hatayspor'un Mame Biram Diouf'un bulduğu golle 1-0 sona erdi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 18:00 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 18:09
Kayserispor 0-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

'de 8. hafta maçında Hes Kablo ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Atakaş Hatayspor oldu.

Atakaş Hatayspor'un golünü 64. dakikada Mame Biram Diouf kaydetti.

Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique, 54. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde iki maç sonra kazanan Atakaş Hatayspor puanını 11'e yükseltti. Üç maçtır kaybeden Hes Kablo Kayserispor 6 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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