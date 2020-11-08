Kayserispor 0-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 8. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Atakaş Hatayspor oldu.

Atakaş Hatayspor'un golünü 64. dakikada Mame Biram Diouf kaydetti.

Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique, 54. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde iki maç sonra kazanan Atakaş Hatayspor puanını 11'e yükseltti. Üç maçtır kaybeden Hes Kablo Kayserispor 6 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.