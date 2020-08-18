Kayserispor’da U19 takımı kaptanıyla yollar ayrıldı
Kayserispor'da 1999 doğumlu golcü Selahattin Seyhun ile yollar ayrıldı. 2024 yılına sözleşmesi bulunanan genç futbolcu ile yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
2017 yılına sarı-kırmızılı takıma transfer olan ve geçen sezon profesyonel olan Selahattin Seyhun Türkiye Kupasında 2 maçta ve Süper Ligde 1 maçta forma giydi. Son 3 yıldır Hes Kablo Kayserispor formasını giyen genç golcü oyuncunun yeni takımı ilerleyen günlerde belli olacak.
Genç oyuncu Selahattin Seyhun yaptığı paylaşımda, " 3 yıldır bünyesinde bulunduğum en büyük camiada gururla, onurla ve şerefle formasını terlettiğim Kayserispor'dan bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Bu bir veda değil, her zaman gittiğim her yerde Kayserispor'un bir çocuğu olarak temsil edeceğim. Bu şehri, gün gelir belki bu onurlu forma altında tekrar yıllarca savaşabilirim çünkü bir yanım hep Kayserisporlu olacak. Değerli yöneticilerimize, başkanımıza, büyük Kayserispor taraftarına ve benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ailem sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
- 18.08.2020
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Kayserispor’da U19 takımı kaptanıyla yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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