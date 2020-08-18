Kayserispor’da U19 takımı kaptanıyla yollar ayrıldı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Kayserispor’da U19 takımı kaptanıyla yollar ayrıldı

’da U19 takımı kaptanıyla yollar ayrıldı

Kayserispor’da U19 takımı kaptanıyla yollar ayrıldı

'da 1999 doğumlu golcü ile yollar ayrıldı. 2024 yılına sözleşmesi bulunanan genç futbolcu ile yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

2017 yılına sarı-kırmızılı takıma transfer olan ve geçen sezon profesyonel olan Türkiye Kupasında 2 maçta ve 1 maçta forma giydi. Son 3 yıldır Hes Kablo formasını giyen genç golcü oyuncunun yeni takımı ilerleyen günlerde belli olacak.
Genç oyuncu Selahattin Seyhun yaptığı paylaşımda, " 3 yıldır bünyesinde bulunduğum en büyük camiada gururla, onurla ve şerefle formasını terlettiğim Kayserispor'dan bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Bu bir veda değil, her zaman gittiğim her yerde Kayserispor'un bir çocuğu olarak temsil edeceğim. Bu şehri, gün gelir belki bu onurlu forma altında tekrar yıllarca savaşabilirim çünkü bir yanım hep Kayserisporlu olacak. Değerli yöneticilerimize, başkanımıza, büyük Kayserispor taraftarına ve benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ailem sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 18.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor’da U19 takımı kaptanıyla yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA