Kayserispor’da bayram sevinci - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Kayserispor’da bayram sevinci

’da bayram sevinci

Kayserispor’da bayram sevinci

, 'de devam edecek olmanın mutluluğu içerisinde. Takımın kaptanı kaleci Lung, "Düşmeyi hak etmemiştik. Bu kararı hak ettik" dedi.

, 'de devam edecek olmanın mutluluğu içerisinde. Takımın kaptanı kaleci Lung, "Düşmeyi hak etmemiştik. Bu kararı hak ettik" derken Brezilyalı orta saha Campanharo, "Bu kulüp harika şeyleri hak ediyor ve birlikte geçmişimiz daha yeni başlıyor" dedi.
  1. 31.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor’da bayram sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA