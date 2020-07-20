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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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işini son maça bıraktı

Kayserispor işini son maça bıraktı

Pandemi sonrası elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken , şampiyon karşısında aldığı yenilgiyle ligde kalma şansını zora soktu.

Pandemi sonrası elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken , şampiyon karşısında aldığı yenilgiyle ligde kalma şansını zora soktu. Peş peşe üç galibiyet alıp umutlandıktan sonra son üç maçta ve Başakşehir'e yenilip ile berabere kalan sarıkırmızılılar, son hafta evinde 'u yenip rakiplerinin kaybını bekleyecek.
  1. 20.7.2020
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