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23 Haziran 2020, Salı
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sahalara döndü

Miguel Lopes sahalara döndü

’un Portekizli sağ beki , karantinadan çıkarak saha antrenmanlarına başladı.

'un Portekizli sağ beki , karantinadan çıkarak saha antrenmanlarına başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesinden geç dönen ve 3-4 gün karantinada kalan 33 yaşındaki futbolcu, dün sahada topla çalışmalara başladı. Lopes'in 'ta görev alamayacağı bildirildi.
  1. 23.6.2020
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