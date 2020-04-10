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10 Nisan 2020, Cuma
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'da idari personelin ikinci corona virüsü testi negatif çıktı

Kayserispor'da idari personelin ikinci corona virüsü testi negatif çıktı

Süper Li ekibi Hes Kablo 'da yeni tip corona virüsü (Kovid-19) ilk testi pozitif çıkan bir idari personelin ikinci testinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 Mart tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelin 8 Nisan'da yapılan ikinci testinin sonucunda enfeksiyona rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, "24 Mart tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır. Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

  1. 10.04.2020
  2. Güncelleme: 10.04.2020 08:25
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