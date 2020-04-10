Kayserispor'da idari personelin ikinci corona virüsü testi negatif çıktı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 Mart tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelin 8 Nisan'da yapılan ikinci testinin sonucunda enfeksiyona rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, "24 Mart tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır. Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.