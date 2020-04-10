Kayserispor'da idari personelin ikinci corona virüsü testi negatif çıktı
Süper Li ekibi Hes Kablo Kayserispor'da yeni tip corona virüsü (Kovid-19) ilk testi pozitif çıkan bir idari personelin ikinci testinin negatif çıktığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 Mart tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelin 8 Nisan'da yapılan ikinci testinin sonucunda enfeksiyona rastlanmadığı belirtildi.
Açıklamada, "24 Mart tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır. Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
- 10.04.2020
- Güncelleme: 10.04.2020 08:25
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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