Kayserispor bireysel çalışıyor
Covid-19 virüsünden dolayı liglere ara verilmesi sürecini evde geçiren Hes Kablo Kayserispor teknik heyet ve futbolcuları, sahada da antrenman yapmaya başladı.
Hes Kablo Kayserispor kulüp yönetiminin ve teknik heyetin kararı doğrultusunda bir çok futbolcu saha çalışmalarına başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Teknik heyetimiz bir çalışma programı çıkardı. Dileyen futbolcular evinden tesislere gelerek bireysel saha ve salon çalışması yapıyor. Kendilerine ayrılan sürede çalışan futbolcular sonrasında tekrar evine gidiyor" dedi.
Asbaşkan Tokgöz, Kayserispor tesislerinde çalışma yapan isimler arasında Kaleci Silviu Lung, Artem Kravets, Bernard Mensah, Ben Rienstra, Mario Situm, Furkan, Pedro Henrique, Muris Mesanovic, Ramazan Emirhan Civelek, Ömer Uzun gibi isimlerin yer aldığını söyledi.
- 09.04.2020
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