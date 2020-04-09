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09 Nisan 2020, Perşembe
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Kayserispor bireysel çalışıyor

Kayserispor bireysel çalışıyor

Covid-19 virüsünden dolayı liglere ara verilmesi sürecini evde geçiren teknik heyet ve futbolcuları, sahada da antrenman yapmaya başladı.

kulüp yönetiminin ve teknik heyetin kararı doğrultusunda bir çok futbolcu saha çalışmalarına başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı , "Teknik heyetimiz bir çalışma programı çıkardı. Dileyen futbolcular evinden tesislere gelerek bireysel saha ve salon çalışması yapıyor. Kendilerine ayrılan sürede çalışan futbolcular sonrasında tekrar evine gidiyor" dedi.

Asbaşkan Tokgöz, Kayserispor tesislerinde çalışma yapan isimler arasında Kaleci Silviu Lung, Artem Kravets, Mensah, Ben Rienstra, Mario Situm, Furkan, Pedro Henrique, Muris Mesanovic, Ramazan Emirhan Civelek, Ömer Uzun gibi isimlerin yer aldığını söyledi.

  1. 09.04.2020
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