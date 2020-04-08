Kayserispor'da corona virüsü testi pozitif çıkan personele yeniden test yapılacak - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Kayserispor Yeniden corona virüsü testi yapılacak!

'da corona virüsü testi pozitif çıkan personele yeniden test yapılacak

Kayserispor'da corona virüsü testi pozitif çıkan personele yeniden test yapılacak

ekiplerinden HES Kablo 'da korona virüsü testi pozitif çıkan idari personelin yeniden teste gireceği bildirildi.

Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 13 gün önce yapılan korona virüs testinde sonucu pozitif çıkan idari personelin durumunun çok iyi olduğunu duyurdu.

Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşımızın bugün 13. günü ve durumu oldukça iyi. Yarın tekrar test olacak, lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Bu vesileyle Berat Kandilinizi kutlar, güzel günlere bir an önce dönmeyi temenni ederim" dedi.

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  1. 08.04.2020
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