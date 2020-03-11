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11 Mart 2020, Çarşamba
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Kayserispor'da hedef galibiyet

Kayserispor'da hedef galibiyet

HES Teknik Direktörü , hafta sonu sahalarında oynayacakları maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Hes , bu hafta sonu konuk edeceği maçı hazırlıklarına devam etti. Futbolcular antrenmanda düz koşu, kondisyon ve pas çalışması yaptı. Antrenmanda konuşan Hırvat teknik adam , her maçın final niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu hafta karşılaşacağımız Malatyaspor maçı hepsinden biraz daha önemli. 'ya karşı kötü bir sonuç aldık. 5-1'lik mağlubiyet bizin son haftalardaki öz güvenimizi ve artan direncimizi kırdı. Takımıma güveniyorum. Malatyaspor maçına kadar iyi çalışacağız. Rakibi iyi analiz edeceğiz. Onarın da sıkıntıları var. Onlar da puan almak zorundalar. Bugün maç oynayacak olmaları da bizim için avantaj olacak. Biz Kasımpaşa maçı ile sekteye uğrayan çıkışımızı sürdüreceğiz ve maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.

  1. 11.03.2020
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