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10 Mart 2020, Salı
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Lige havlu atmadık

Lige havlu atmadık

’ya 5-1 yenilerek ağır darbe alan , gelecekten umutlu.

'ya 5-1 yenilerek ağır darbe alan , gelecekten umutlu. Takımın Brezilyalı stoperi Diego, "Lige havlu atmadık. Bu maçı unutup karşılaşmasına konsantre olmalıyız. Daha iyi çalışacağız ve inşallah hedefimize ulaşacağız" yorumunu yaptı.
  1. 10.3.2020
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