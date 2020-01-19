Zoran Kvrzic ilk maçında kırmızı kart gördü - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
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ilk maçında gördü

Zoran Kvrzic ilk maçında kırmızı kart gördü

Hes Kablo 'un yeni transferi ilk maçında gördü. Hırvat oyuncu Zoran Kvrzic, Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

maçının 45.dakikasında 'a yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi 'tan önce sarı kart gören Zoran, VAR'ın uyarısı ile görerek oyun dışı kaldı.

, () tarafından 2 maç ile cezalandırılması halinde ile oynanacak maçında ve Ankaragücü ile oynanacak 19.hafta maçında forma giyemeyecek.

  1. 19.01.2020
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