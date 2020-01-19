Zoran Kvrzic ilk maçında kırmızı kart gördü
Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferi Zoran Kvrzic ilk maçında kırmızı kart gördü. Hırvat oyuncu Zoran Kvrzic, Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Alanyaspor maçının 45.dakikasında Salih Uçan'a yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Ali Palabıyık'tan önce sarı kart gören Zoran, VAR'ın uyarısı ile kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Zoran Kvrzic, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç ile cezalandırılması halinde Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında ve Ankaragücü ile oynanacak Süper Lig 19.hafta maçında forma giyemeyecek.
- 19.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Zoran Kvrzic ilk maçında kırmızı kart gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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