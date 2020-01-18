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18 Ocak 2020, Cumartesi
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’da Lung şoku

Kayserispor’da Lung şoku

ekiplerinden Hes Kablo ’un Rumen kalecisi , maçı öncesi sakatlanarak kadrodan çıkarıldı.

'in ikinci yarısına Alanya deplasmanında start veren 'da kaleci sakatlandı. Sağ el serçe parmağında çatlak olduğu tespit edilen başarılı file bekçisi maçı kadrosundan da çıkarıldı.

Salı günü ile oynanacak Son 16 turu ikinci maçında da görev yapamayacak olan Lung'un önümüzdeki hafta Kayseri'de oynanacak Ankaragücü maçında da oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Kayserispor'da ameliyat olan Alpay Çelebi, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, kasığından sakatlığı bulunan Miguel Lopes, kas ağrısı olan Ziya Alkurt'tan sonra kaleci Lung da sakatlar kervanına dahil oldu.

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  1. 18.01.2020
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