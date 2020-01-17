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17 Ocak 2020, Cuma
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'da toplu imza töreni

Kayserispor'da toplu imza töreni

'de ilk yarı istediği sonuçları alamayan Hes Kablo , kulüp tesislerinde düzenlenen törende 6 yeni transferle sözleşme imzaladı.

, sağlık kontrollerinden geçen , , , , ve ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor, yeni transferleri Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da katıldığı törenle yeni transferler, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

  1. 17.01.2020
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