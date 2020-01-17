Kayserispor'da toplu imza töreni
Süper Lig'de ilk yarı istediği sonuçları alamayan Hes Kablo Kayserispor, kulüp tesislerinde düzenlenen törende 6 yeni transferle sözleşme imzaladı.
Kayserispor, sağlık kontrollerinden geçen Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar ile sözleşme imzaladı.
Kayserispor, yeni transferleri Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da katıldığı törenle yeni transferler, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
- 17.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Kayserispor'da toplu imza töreni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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