Kayserispor'da Berna Gözbaşı: Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdım
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor'da transfer yasağının söz konusu olmadığını ve kulübün transfer tahtasını açtırdığını söyledi.
Gözbaşı, yaptığı açıklamada, oyuncu Douglao'dan dolayı yaşanan transfer sıkıntısını bugün itibarıyla aştıklarını ve 1 milyon 310 bin avro ödeme yaparak Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdıklarını belirtti.
Bu parayı kendi imkanları ile ödediklerini aktaran Gözbaşı, "Şu anda Kayserispor'da transfer yasağı söz konusu değil. Yeni transferlerle ilgili lisans çıkarma işlemleri devam ediyor. Bu işlemler bitince detaylı açıklama yapacağım." diye konuştu.
- 15.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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