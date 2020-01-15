Kayserispor'da Berna Gözbaşı: Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdım - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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'da : Kayserispor'un tahtasını açtırdım

Kayserispor'da Berna Gözbaşı: Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdım

Kulübü Başkanı , Kayserispor'da yasağının söz konusu olmadığını ve kulübün transfer tahtasını açtırdığını söyledi.

Gözbaşı, yaptığı açıklamada, oyuncu Douglao'dan dolayı yaşanan sıkıntısını bugün itibarıyla aştıklarını ve 1 milyon 310 bin avro ödeme yaparak 'un transfer tahtasını açtırdıklarını belirtti.

Bu parayı kendi imkanları ile ödediklerini aktaran Gözbaşı, "Şu anda Kayserispor'da transfer yasağı söz konusu değil. Yeni transferlerle ilgili lisans çıkarma işlemleri devam ediyor. Bu işlemler bitince detaylı açıklama yapacağım." diye konuştu.

  1. 15.01.2020
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