Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki'ye coşkulu karşılama - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
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Teknik Direktörü Prosinecki'ye coşkulu karşılama

Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki'ye coşkulu karşılama

HES Kablo taraftarları, 6 yıl sonra tekrar teknik direktörlük görevine getirilen 'yi meşalelerle karşılayarak, doğum gününü kutladı.

Hırvat teknik adam , 6 sene sonra 'de. 6 Aralık'ta 'un kampına katılan Prosinecki, kamp bitiminde Kayseri'ye sportif direktör Bülent Bölükbaşı ile birlikte karayolu ile geldi. Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yaklaşık 150 Kayserispor taraftarı, Hırvat teknik adamı meşale ve tezahüratle karşıladı. Araçtan inerek taraftarı selamlayan Prosinecki için sürpriz bir kutlaması da yapıldı.

Bugün 51 yaşına giren Prosinecki'nin pastasındaki mumları taraftarlar meşalelerle yaktı. Hırvat teknik adam da, taraftarlara bu sürpriz için teşekkür etti. Robert Prosinecki taraftarlarla birlikte kendisini karşılayan kulüp yöneticisi Mustafa Tokgöz, Süleyman Akın ve İsa Gün ile birlikte kulüp tesislerine gitti.

  1. 13.01.2020
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