Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki'ye coşkulu karşılama
HES Kablo Kayserispor taraftarları, 6 yıl sonra tekrar teknik direktörlük görevine getirilen Robert Prosinecki'yi meşalelerle karşılayarak, doğum gününü kutladı.
Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, 6 sene sonra Kayseri'de. 6 Aralık'ta Kayserispor'un Antalya kampına katılan Prosinecki, kamp bitiminde Kayseri'ye sportif direktör Bülent Bölükbaşı ile birlikte karayolu ile geldi. Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yaklaşık 150 Kayserispor taraftarı, Hırvat teknik adamı meşale ve tezahüratle karşıladı. Araçtan inerek taraftarı selamlayan Prosinecki için sürpriz bir doğum günü kutlaması da yapıldı.
Bugün 51 yaşına giren Prosinecki'nin pastasındaki mumları taraftarlar meşalelerle yaktı. Hırvat teknik adam da, taraftarlara bu sürpriz için teşekkür etti. Robert Prosinecki taraftarlarla birlikte kendisini karşılayan kulüp yöneticisi Mustafa Tokgöz, Süleyman Akın ve İsa Gün ile birlikte kulüp tesislerine gitti.
- 13.01.2020
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Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki'ye coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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