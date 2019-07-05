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05 Temmuz 2019, Cuma
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Hikmet Karaman'dan Deniz Türüç açıklaması

Spor Toto ekiplerinden İstikbal Mobilya , 2019-2020 sezonunu kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla açtı. Kayserispor Kadir Has Tesislerinde yapılan antrenman teknik direktör yönetiminde başladı. Antrenman öncesi konuşan Hikmet Karaman sık sık takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan hakkında konuştu.

Antrenmanda 10 günün yoğun geçeceğini söyleyen Teknik Direktörü , "Antrenmanlara katılım olarak sayımız yeterince olmayabilir. Geçen sezon tamamlandıktan sonra ve Artem Kravets gibi futbolcularımız milli takıma gitmişti. Sakıb Aytaç askere gitmişti ona da 4-5 gün izin verdik. Giden oyuncularımızın yerine Kayserispor'a yakışır şekilde transferlerimizi yapıp lige hazır halde girmek istiyoruz" dedi.

"BABA TRANSFERLERİMİZ OLACAK"

Yeni transferler hakkında konuşan Karaman, "Ziya oynadığı ligde kendini ispat etmiş bir arkadaşımız. O da forma yarışı içerisine girecek. Bu arkadaşlar iyi oyuncular, yönetimimize teşekkür ediyoruz. Baba transferlerimiz olacak. Esas transferlerimiz 'de bizi ayakta tutacak bize yukarılara doğru ivme kazandıracak oyuncu gruplarını bekliyoruz. Bununla ilgili yönetim kurulu inanılmaz derecede çalışıyor. Ben de olayın içerisindeyim. Hayırlı olsun. Genç futbolcularımız var. Onlar geçen sezon 4 ay boyunca benimle antrenman yaptılar. Onların bir kaçının da takıma girmesini bekliyorum" diye konuştu.

"DENİZ TÜRÜÇ MESELESİ YÖNETİMSEL"

Karaman, Deniz Türüç hakkında çıkan transfer haberlerinin sorulması üzerine şunları söyledi: "O konu yönetimsel bir konu. Bana soracak olursanız bizim her futbolcumuza transfer teklifi gelebilir. Önemli olan kulüplerin ekonomik anlamda kendilerini rahatlatacak bir transferi yapabilmesi. Yoksa Deniz Türüç, Kayserispor için çok önemli bir futbolcu. Hangi teknik adam Deniz gibi oyuncuların takımdan ayrılmasını ister. Oradan gelecek paranın takıma büyük katkı yapacağı durumlarda kulüp kendi çıkarlarını düşünmek zorunda. Şu an hiç bir şey yok." Karaman hazırlık maçlarının tarihlerini büyük ölçüde belirlediklerini kaydederek, 2'nci etap kampı için 16 Temmuz'da Avusturya'ya gideceklerini kaydetti.

PLANGE DENENECEK

Bu arada İstikbal Mobilya Kayserispor, Burkina Fasolu sol kanat oyuncusu 'yı (30) denemeye aldı. Sezonun ilk antrenmanında takımla birlikte Nii Plange'nin Ganalı futbolcu 'ın tavsiyesi ile denenmeye alındığı öğrenildi. Nii Plange antrenmanda Hikmet Karaman ile kısa bir süre sohbet etti.

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması | Video haber

  1. 05.07.2019
  2. Güncelleme: 05.07.2019 16:52
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