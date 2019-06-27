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Deniz Türüç transferini kendi açıkladı! 10 milyon euro...
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un yıldız ismi Deniz Türüç, yeni sezon öncesinde flaş bir karar verdi ve transfer bombasını patlattı. Kayserispor yönetiminin transfer için izin verdiği Deniz Türüç yaptığı açıklamada, 10 milyon euro olarak belirlenen bonservis bedeli ve transferine dair süreçle ilgili resmen patladı. İşte o sözler:
27 Haziran 2019 Perşembe 13:24
Güncelleme: 27.06.2019 13:28
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Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Milli futbolcu Deniz Türüç'ten son dakika transfer açıklaması geldi.
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Galatasaray'a yakın olduğu kaydedilen Türüç'ün transfer haberleri de bu yönde ve anlaşmanın sağlandığı yönündeydi.
Daha sonra devreye Fenerbahçe'nin girmesi işleri değiştirdi. Transfer yoklaması yapan sarı lacivertliler, Deniz için Kayserispor'da fiyat istemişti.
İki ezeli rakibin karşı karşıya gelmesini fırsat bilen İç Anadolu ekibi de Milli oyuncunun transfer bedelini 10 milyon euro olarak açıklamıştı.
Bu gelişmeler yaşanırken 26 yaşındaki oyuncudan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.