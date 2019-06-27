Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un yıldız ismi Deniz Türüç, yeni sezon öncesinde flaş bir karar verdi ve transfer bombasını patlattı. Kayserispor yönetiminin transfer için izin verdiği Deniz Türüç yaptığı açıklamada, 10 milyon euro olarak belirlenen bonservis bedeli ve transferine dair süreçle ilgili resmen patladı. İşte o sözler: