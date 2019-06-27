Fenerbahçe Chelsea'yi dumura uğrattı! Bomba transfer çalımı ve 3 yıllık imza... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı haline gelen golcü transferinde mutlu son! Sarı lacivertliler yeni sezondaki gol umudunu bulurken dünya devi Chelsea'ya büyük bir şok yaşattı. İngiliz kulübüne transfer çalımı atan Kanarya, yıldız isimle 3 yıllık anlaşma sağladı ve oyucunun bu kapsamda alacağı ücreti de belli oldu. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, uzun zamandır takipte olduğu yıldız futbolcu için menajeriyle işi bitirdi. İşte ayrıntılar: