Fenerbahçe Chelsea'yi dumura uğrattı! Bomba transfer çalımı ve 3 yıllık imza... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe Chelsea'yi dumura uğrattı! Bomba transfer çalımı ve 3 yıllık imza... Son dakika haberleri

Fenerbahçe Chelsea'yi dumura uğrattı! Bomba transfer çalımı ve 3 yıllık imza... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'de büyük sıkıntı haline gelen golcü transferinde mutlu son! Sarı lacivertliler yeni sezondaki gol umudunu bulurken dünya devi Chelsea'ya büyük bir şok yaşattı. İngiliz kulübüne transfer çalımı atan Kanarya, yıldız isimle 3 yıllık anlaşma sağladı ve oyucunun bu kapsamda alacağı ücreti de belli oldu. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, uzun zamandır takipte olduğu yıldız futbolcu için menajeriyle işi bitirdi. İşte ayrıntılar:

27 Haziran 2019 Perşembe 11:02 Güncelleme: 27.06.2019 11:56
Fenerbahçe Chelsea'yi dumura uğrattı! Bomba transfer çalımı ve 3 yıllık imza... Son dakika haberleri

Chelsea'ye transfer çalımı!.. Geride bıraktığımız sezonda hüsran yaratan sarı lacivertliler, bu sezona bomba gibi bir giriş için tüm imkanlarını seferber ediyor...

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Fenerbahçe Chelsea'yi dumura uğrattı! Bomba transfer çalımı ve 3 yıllık imza... Son dakika haberleri

Geçen sene büyük rakamlar harcanarak takıma kazandırılan isimlerden fayda alamayan ve bunun ceremesini ligde aldığı kötü sonuçlar çeken yönetim, transferde çok ince eleyip sık dokuma kararı almıştı.

Fenerbahçe Chelsea'yi dumura uğrattı! Bomba transfer çalımı ve 3 yıllık imza... Son dakika haberleri

UEFA'dan gelecek kararı da bekleyen yönetim, anlaşmaları yapıp transferleri imzaya bırakacak şekilde bir çalışma yapıyor.

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Fenerbahçe Chelsea'yi dumura uğrattı! Bomba transfer çalımı ve 3 yıllık imza... Son dakika haberleri

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ve Comolli'nin bulduğu isimler üzerinde çalışmalar yapan Fenerbahçe'de golcü adayları listesi belirlenmişti.

Fenerbahçe Chelsea'yi dumura uğrattı! Bomba transfer çalımı ve 3 yıllık imza... Son dakika haberleri

Bu kapsamda yıldız bir isimde karar kılan sarı lacivertli kurmaylar, yapılan değerlendirmeler neticesinde hedefini belirledi ve ona odaklandı.

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