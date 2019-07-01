Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Deniz Türüç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılıların ilgilendiği oyuncu için ''Henüz hiçbir takımdan teklif almadık'' diye konuşmuştu. Deniz Türüç'ün adı bir dönem Fenerbahçe ile de geçmişti. Milli futbolcu transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar....

1 Temmuz 2019 Pazartesi 21:41 Güncelleme: 01.07.2019 21:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





