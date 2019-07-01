Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Deniz Türüç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılıların ilgilendiği oyuncu için ''Henüz hiçbir takımdan teklif almadık'' diye konuşmuştu. Deniz Türüç'ün adı bir dönem Fenerbahçe ile de geçmişti. Milli futbolcu transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar....
1 Temmuz 2019 Pazartesi 21:41 Güncelleme: 01.07.2019 21:41
Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray...

Transferin gözde ismi Deniz Türüç ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.

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Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray...

Milli futbolcunun Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilmişti.

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray...

Vedat Muriç transferi ile Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabete giren sarı-kırmızılıların Deniz Türüç transferinde nasıl bir tavır alacağı merak konusuydu.

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray...

Kayserispor Başkanı Erol Bedir transfer ile ilgili olarak, ''Transfer teklifi aldığımız doğru değil, henüz bir teklif almadık'' demişti.

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray...

Deniz Türüç bir dönem Fenerbahçe'nin de radarına girmişti.

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