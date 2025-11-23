Şota Arveladze: Galibiyet her zaman tatlıdır

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, "4 haftadır kazanamıyorduk. 3. deplasmanı kazandık. Geride kalan bir maçta oyunu çevirmeye çalıştık ve yaptık güzel goller attık. Çalıştığımız golleri attık. Çok önemli bir moral aldık. Kalan maçlarda da aynısı yapmak istiyoruz ve en fazla puanı toplamak istiyoruz. İyi çalışarak bunu becereceğiz'' diye konuştu.