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Haberler Kasımpaşa

Mamadou Fall Rüzgarı

Kasımpaşa’nın deneyimli ismi Mamadou Fall; dün 2 asist, 1 golle yıldızlaştı, takımına 3 puanı kazandırdı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Mamadou Fall Rüzgarı

Kasımpaşa'nın 3-1'lik zaferindeki 3 golünde de sağ kanatta oynayan Mamadou Fall geceye damgasını vurdu. Sol bekte oynayan Masuaku'nun karşısında sağ kanatta başarılı futbol sergileyen 32 yaşındaki deneyimli futbolcu sahanın yıldızı oldu. Winck'in ve Aytaç'ın gollerinde asist yapan Fall, son anlarda da geceyi bitiren golü attı. Fall bu sezon Galatasaray ağlarını da sarsmıştı. Senegalli yıldız bu sezon toplamda 11 lig maçında 2 gol attı, 3 asist yaptı.

Mamadou Fall, maçın ardından galibiyeti saha içinde ailesiyle kutladı

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