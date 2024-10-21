Paşa'dan kritik zafer

Trendyol Süper Lig'de üst sıralara çıkmak isteyen iki ekibin mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan İstanbul ekibi, 2. dakikada Gökhan Gül'ün ceza sahası içerisine yerden pasında topu kontrol eden Ben Ouanes'in golüyle 1-0 öne geçti. 34'te Brekalo skoru 2-0'a getiren golü attı.

CORDOVA YETMEDİ

Mücadelenin ilk yarısını önde tamamlayan Kasımpaşa, ikinci devre daha kontrollü bir oyunu tercih etti. Alanyaspor, 66. dakikada Cordova'nın attığı golle puan için umutlansa da beraberlik golünü bulamadı. Sahadan 2-1 galip ayrılan Kasımpaşa, dört maç sonra kazanırken puanını 11'e yükseltip 9. sıraya çıktı. Alanyaspor ise 9 puanla 13. sırada haftayı bitirdi.