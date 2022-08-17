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Kasımpaşa Teknik Direktörlük görevine Şenol Can'ı getirdiğini açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi başladı. İstanbul ekibi Sami Uğurlu'dan boşalan koltuğu Şenol Can'a emanet etti.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:32 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:46
Kasımpaşa Teknik Direktörlük görevine Şenol Can'ı getirdiğini açıkladı

Kasımpaşa Kulübü, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik sorumluluk için Şenol Can'ın görevlendirildiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün teknik sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir." denildi.

Kasımpaşa, sezonun ilk 2 haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe'ye ise 6-0 yenilmesinin ardından Sami Uğurlu ile yolları ayırmıştı.

Şenol Can, Kasımpaşa'da daha önce 2020-2021 sezonunun son 10 lig maçı ile 2021-2022'nin ilk haftasındaki karşılaşmada görev yaptı.

İstanbul temsilcisi, sözkonusu 11 maçta dörder galibiyet ve beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.

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