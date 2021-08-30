Çölde vaha bulduk

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, mutluydu. 1 puanın önemli olduğu belirten Arslan, "Maç öncesi analiz yaptığımızda hücum geçişini çok iyi yapan ama savunma geçişinde sorun yaşayan bir Galatasaray vardı. Çok pozisyon hediye ettik. Çoğalacaklarını bile bile gol fırsatı verdik. Atacağımız yerde yemiş olduk. Attığımız golle tutunduk. Sertliği ve teması artırdık. Umut Bozok'la oyunu domine ettik. 3-2 kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. 2-0'dan sonra 1 puan çölde vaha bulmuş gibi sevindirdi. Takımımı kutluyorum" yorumunu yaptı.



KASIMPAŞA kalecisi Ertuğrul Taşkıran, ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü ama yaptığı 4 net kurtarışla takımını ayakta tutmayı başardı. 31 yaşındaki file bekçisi, ligde ilk oynanan Hatay maçında Harun Tekin'in arkasında beklemişti. Teknik direktör Cihat Arslan'ın gelişiyle iki maçtır kaleyi korudu ve kazanılan 4 puanda rol oynadı.