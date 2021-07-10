Kasımpaşa için flaş başvuru!

Geçtiğimiz sezon sonunda Süper Lig'e veda eden takımlar arasında yer alan Erzurum'dan Futbol Federasyonu'na (TFF) flaş talep... Doğu ekibi, Kasımpaşa'nın küme düşürülmesi isteğiyle TFF'ye yazılı başvuruda bulundu.
Geçtiğimiz sezon sonunda Süper Lig'e veda eden takımlar arasında yer alan Erzurum'dan Futbol Federasyonu'na (TFF) flaş talep... Doğu ekibi, Kasımpaşa'nın küme düşürülmesi isteğiyle TFF'ye yazılı başvuruda bulundu. Erzurumspor Yönetimi, Kasımpaşa'nın teknik adamlarının statüsü ve çalışması esası talimatına aykırı davrandığını gerekçe gösterdi, kendilerinin Süper Lig'e dahil edilmesini talep etti.