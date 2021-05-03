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Kasımpaşa-Alanyaspor maçı CANLI

'in 39. haftasında Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:54
Kasımpaşa-Alanyaspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Kasımpaşa ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KASIMAPAŞA-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

KASIMPAŞA: , , Sadiku, Hajradinovic, , , Drinkwater, , , , Hadergjonaj

ALANYASPOR: , , , Caulker, Moubandje, , , Salih, , Efecan, Bareiro

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Kasımpaşa - Alanyaspor maçı beIN Sports 3'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

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