Kasımpaşa-Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Kasımpaşa ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KASIMAPAŞA-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadadi, Sadiku, Hajradinovic, Koomson, Varga, Drinkwater, Tarkan, Luckassen, Thelin, Hadergjonaj

ALANYASPOR: Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Efkan, Efecan, Bareiro

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Kasımpaşa - Alanyaspor maçı beIN Sports 3'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.