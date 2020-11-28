Paşa’da 2. Çapa devri

Kasımpaşa geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaştı. Ligde 12 puanla 10. sıradaki Kasımpaşa'da dün yer yerinden oynadı. Önce Serkan Reçber, CEO'luk görevinden istifa etti. Ardından 14 gün önce Mehmet Altıparmak'ın yerine getirilen İrfan Buz, yaşanan gelişmeler sonrası kulüp içinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını vurgulayıp ayrıldı. Paşa'da 1 yıl içinde çalışan hoca sayısı 7 (Mustafa Denizli, İbrahim Üzülmez, Kemal Özdeş, Tayfur Havutçu, Fuat Çapa, Mehmet Altıparmak ve İrfan Buz) oldu.LİGDE 12 puanla 10. sıradaki Kasımpaşa'da dün yer yerinden oynadı. Lacivert-beyazlılarda önce Serkan Reçber, CEO'luk görevinden istifa etti. Hemen ardından 14 gün önce Mehmet Altıparmak'ın yerine getirilen İrfan Buz, yaşanan gelişmeler sonrası kulüp içinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını vurgulayıp ayrıldı. Bu ayrılıkla Paşa'da 1 yıl içinde çalışan hoca sayısı 7 oldu (Mustafa Denizli, İbrahim Üzülmez, Kemal Özdeş, Tayfur Havutçu, Fuat Çapa, Mehmet Altıparmak ve İrfan Buz).