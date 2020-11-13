Kasımpaşa’da Buz devri yakın

Mehmet Altıparmak'la deplasmandaki Trabzonspor galibiyeti sonrasında yollarını ayıran Kasımpaşa, deneyimli çalıştırıcı İrfan Buz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlıların üst yöneticisi olan eski futbolculardan Serkan Reçber ile bir araya gelen İrfan Buz'un, görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde sezon sonuna kadar kendisini İstanbul ekibine bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 53 yaşındaki teknik adam, daha önce Bursaspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ve Yılport Samsunspor gibi kulüplerde görev yapmıştı. Özellikle Yeni Malatyaspor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseltmesiyle yıldızını parlatmıştı.