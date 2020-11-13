Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa’da Buz devri yakın

’da Buz devri yakın

’ın yerine teknik direktör arayışını sürdüren , ’la görüşüyor. Taraflar anlaşmaya çok yakın.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:34 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Kasımpaşa’da Buz devri yakın

'la deplasmandaki galibiyeti sonrasında yollarını ayıran , deneyimli çalıştırıcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlıların üst yöneticisi olan eski futbolculardan Serkan Reçber ile bir araya gelen İrfan Buz'un, görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde sezon sonuna kadar kendisini ekibine bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 53 yaşındaki teknik adam, daha önce , , ve Yılport gibi kulüplerde görev yapmıştı. Özellikle Yeni Malatyaspor'u 1. Lig'den 'e yükseltmesiyle yıldızını parlatmıştı.

BİZE ULAŞIN