Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 maç yapacak. İşte Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı...
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 maç yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki lacivert-beyazlıların sırasıyla TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor, Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile karşılaşacak.
Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı şöyle:
1 Eylül Salı:
17.30 Kasımpaşa-İstanbulspor (Kemerburgaz Tesisleri)
3 Eylül Perşembe:
18.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Eylül Cumartesi:
17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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