Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı belli oldu - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı belli oldu

'nın hazırlık maçı programı belli oldu

Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı belli oldu

ekiplerinden , hazırlıkları kapsamında 3 maç yapacak. İşte Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı...

ekiplerinden , hazırlıkları kapsamında 3 maç yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetimindeki lacivert-beyazlıların sırasıyla 1. Lig temsilcisi İstanbulspor, Süper Lig'in son şampiyonu Medipol ve ile karşılaşacak.

Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı şöyle:

1 Eylül Salı:

17.30 Kasımpaşa-İstanbulspor (Kemerburgaz Tesisleri)

3 Eylül Perşembe:

18.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir ()

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa ()

  1. 28.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA