Ricardo Quaresma: Teknik direktör olursam Beşiktaş'ta çalışmak isterim

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma, gelecek planlarından milli takıma, Şenol Güneş'ten kariyerindeki unutulmaz anlara kadar birçok farklı konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Portekizli yıldızın sözlerinden öne çıkanlar:

"KASIMPAŞA'DA DEVAM ETMEK İSTERİM"

Şu anda tek düşüncesinin Kasımpaşa olduğunu söyleyen Quaresma, eski kulübü Beşiktaş ile alakalı konuşmak istemediğini kaydetti. Futbol oynamaya devam etmek istediğini aktaran tecrübeli futbolcu, Evet, şu anki fikrim futbola olabildiğince devam etmek çünkü kendimi fizik olarak iyi hissediyorum. Futbola verebileceğim ve futbolun bana verebileceği birçok şey olduğuna inanıyorum. O yüzden şu anda futbol oynamaya devam etmek niyetindeyim. Kasımpaşa'da oldukça mutluyum, Kasımpaşa'da devam edip etmemek hem kulübün isteğiyle alakalı hem de benim isteğimle alakalı bir durum. Nisan ayı geldiğinde bunu oturup konuşabiliriz kulüple. Sahip olduğum sözleşmeye dayanarak bunu söylüyorum. Kulübün ve benim fikrim örtüşürse tabii ki Kasımpaşa'da devam etmek isterim çünkü burası gerçekten saygı duyulmayı hak eden, çok saygı duyduğum bir kulüp. Her şeyiyle insanların gerçekten birbirine yardımcı olduğu ve içinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğum bir yer. Ama tabii ki herkesin öncelikli amacı takımı ligde tutabilmek ve burada mücadele etmeye devam edebilmek. Ondan sonrası Kasımpaşa'da devam edip etmemek, dediğim gibi iki tarafa bağlı bir süreç olarak gelişecektir. Daha sonrasında ne olacağını açıkçası çok planlamadım, bunu sadece Allah bilir şeklinde konuştu.

"KASIMPAŞA'NIN LİGDE KALACAĞINA İNANIYORUM"

Kasımpaşa'nın ligde kalacağına inandığını belirten Quaresma, Sadece futbolda değil hayatta da her şey olabilir ama ben her zaman olumlu düşünen bir insanım. Kasımpaşa'nın ligde kalacağına inanıyorum. Benim açımdan Kasımpaşa'nın ligde olmayacağı gibi bir durum söz konusu değil, onu düşünmüyorum. O yüzden Kasımpaşa'yı ligde tuttuktan, herkes elinden gelenin en iyisini yapıp çalışmalarını gösterdikten sonra ileride ne olacağını hep birlikte görürüz diye konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ BENİM İÇİN ÖZEL BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili de açıklamalarda bulunan Portekizli, şu ifadeleri kullandı:

Evet, Şenol Güneş benim için oldukça özel bir teknik direktör. Bununla alakalı defalarca daha önce de konuştum, evet bazı tartışmalarımız oluyordu çünkü ben sürekli oynamak istiyordum. Bazen oynamak istediğim zamanlarda oyundan alınıyordum ki bu oyunun bir parçası ve oldukça da anlaşılabilir ama belki o anda sahip olduğum duyguyla verdiğim bir tepki. Genel anlamda gerçekten çok iyi çalıştık ve çok saygı duyduğum, oldukça iyi bir teknik direktör. Neleri farklı yapabileceğimi gören bir teknik direktör. O yüzden ona da Türk Milli Takımı'nda başarılar diliyorum. Bence elemelerde oldukça önemli bir iş yaptı ve milli takımı EURO 2020'ye götürdü. Orada da başarılı olacaklarına inanıyorum. Tabii olur da Portekiz ile eşleşirlerse bir Portekizli olarak Portekiz Milli Takımı'nı destekleyeceğim ama bu maç dışında turnuva boyunca umarım Türk Milli Takımı tüm maçlarını kazanır, öyle ümit ediyorum.

"BAŞAKŞEHİR-SPORTING İYİ BİR EŞLEŞME"

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in ülkesinin temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşmesi hakkında ise Quaresma şu yorumu yaptı:

İyi bir eşleşme, iyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Tabii ki Sporting, Bruno Fernandes'in yokluğunu hissedebilir çünkü oynadıkları oyunda takımın motoru ve kalbiydi. Ama baktığın zaman onsuz da gayet iyi bir performans göstermeye devam ediyorlar. O yüzden iyi maçlar olacağını düşünüyorum. Özellikle Başakşehir kendi evinde çok güçlü, oldukça kaliteli oyuncuları da var. Sporting de aynı şekilde, takım oyunu oynayan ve birçok kaliteli oyuncusu olan bir takım. İyi bir eşleşme, iyi maçlar olacağını düşünüyorum.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPARSAM BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAK İSTERİM"

Futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş ile yollarının kesişebileceğini dile getiren Ricardo Quaresma, dünya yıldızı vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun ileride siyah-beyazlılarda forma giyip giymeyeceği yönündeki soruyu da yanıtladı. Quaresma, Eğer bir gün teknik direktörlük yaparsam tabii ki Beşiktaş'ta çalışmak isterim ama Ronaldo ile alakalı Beşiktaş'ta oynar mı ya da gelir mi bununla alakalı hiçbir şey söylemem mümkün değil çünkü Türkiye'de oynamamış, bulunmamış bir oyuncudan bahsediyoruz şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMDAKİ MİSYONUMU DOLDURDUM"

Milli takımdaki misyonunun sona erdiğini belirten Quaresma, Bir oyuncu olarak milli takımdaki misyonumu doldurduğumu düşünüyorum. Ülkemin tarihine geçecek bir kupada ülkeme, takıma hizmet ettim. Bu oynanacak şampiyonayı daha önce kazandım. Portekiz Milli Takımı iyi; genç ve kaliteli oyuncuları var. Portekiz Milli Takımı'nı EURO 2020'de bir taraftar olarak destekleyeceğim ve onların yanında her zaman bir taraftar olarak bulunacağım dedi.

"TÜRK TARAFTARLARININ BANA GÖSTERMİŞ OLDUĞU İLGİDEN DOLAYI MÜTEŞEKKİRİM"

Verdiği röportajda Türkiye'de kendisine gösterilen ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Quaresma, Her zaman bana gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Türk taraftarlarına müteşekkirim. Belki Portekizli oyuncuların oynama ve mücadele etme şekli, sahada gösterdikleri karakter ve kendi karakterleri ile alakalı olabilir. Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her zaman herkese çözüm üretmeye çalışırım. Belki sahip olduğum sahadaki bu özellikler Türk taraftarları tarafından takdir ediliyor ve seviliyor olabilir. Diğer Portekizli oyuncuların da sahada gösterdikleri karakter, sorumluluk almaları, hata yaptıktan sonra yaptıkları hatayı kabullenip ona rağmen mücadele etmeye devam etmeleri ve gösterdikleri duruş Türk taraftarların hoşuna gidiyor; o yüzden seviliyor olabilirler ifadelerini kullandı.

"BENFICA MAÇI UNUTULMAZDI"

Deneyimli oyuncu, unutamadığı maçlarla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

Kariyerim boyunca yaşadığım bütün şampiyonluklar birbirinden özel. Hepsinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir tadı ve ayrı bir hissiyatı var. Kulüple Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşadım. Kendi ülkemle, milli takımda bir Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Hepsini birbirinden ayırmak çok mümkün değil. Hepsi çok özel. Belki Portekiz ile kazandığım Avrupa şampiyonluğunun tadı biraz farklı olabilir. Çünkü orada kendi ülkenize hizmet ediyorsunuz. Ülkeniz ile kazanılmış bir şampiyonluk var. Bende Türkiye'de oynadığım maçlarda iz bırakan birçok karşılaşma var. Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerini sayabilirim. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar var. İstanbul'da oynadığımız Benfica maçı unutulmazdı. İlk yarısını 3-0 yenik kapattığımız maçın ikinci yarısında geri gelmemiz ve maçı 3-3'e getirmemiz, o stattaki fantastik atmosfer, seyircilerin desteği, bütün oyuncularımız hepsinin kalbiyle oynaması ve geri dönüşümüz; benim açımdan unutulmaz bir maçtı. Türkiye'de bende iz bırakan birçok maç var ama bir tane seçmek istersem Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçını ayrı bir yere koyabilirim.

"FENERBAHÇE DERBİSİNDE ATTIĞIM GOLLER ÖZELDİ"

Ricardo Quaresma, attığı en özel gol için de Bence bütün futbolcuların attıkları tüm goller kendileri için çok özel gollerdir. Benim için de attığım gollerin hepsi çok özel. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde attığım iki golü söyleyebilirim. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki rekabetten kaynaklandığı için önemli, ama benim için diğer attığım goller de çok özel diyerek sözlerini tamamladı.