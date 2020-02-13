Kasımpaşa, Antalyaspor maçına ısınıyor!
Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı aktarıldı. İdmanın, 19 yaş altı takımıyla yapılan hazırlık maçıyla tamamlandığı belirtildi.
Kasımpaşa, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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