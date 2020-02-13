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13 Şubat 2020, Perşembe
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, maçına ısınıyor!

Kasımpaşa, Antalyaspor maçına ısınıyor!

, 'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı aktarıldı. İdmanın, 19 yaş altı takımıyla yapılan hazırlık maçıyla tamamlandığı belirtildi.

, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fraport maçının hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 13.02.2020
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