Resmen açıkladı! Kasımpaşa'nın yeni hocası...
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da yeni teknik direktör Fuat Çapa oldu. Hatırlanacağı üzere mavili beyaz kulüpte Tayfur Havutçu ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik adamın Çapa olması beklenirken son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz eylül ayında takımdan ayrılan deneyimli teknik adamın, Paşa'nın son idmanını izlediği öğrenildi. Öte yandan Kasımpaşa Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz de, Fuat Çapa ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.
Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, anlaşmaya vardıkları teknik direktör Fuat Çapa ile ilgili resmi açıklamayı Çarşamba günü yapacaklarını söyledi. Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim belli oldu.
Lacivert- beyazlılar, deneyimli çalıştırıcı Fuat Çapa ile söz kesti. Konuyla ilgili Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, özel açıklama yaptı.
Fuat Çapa ile görüştüklerini doğrulayan Öksüz, "İnşallah yarın teknik direktörlük konusunu kesinliğe kavuşturacağız" dedi.
İstanbul temsilcisinde Tayfur Havutçu ile yolların ayrılmasının ardından takımı, teknik sorumlu Erkan Çoker yönetiyor.
ÇAPA İLE BİR KEZ DAHA!
Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Fuat Çapa, 2010-11 sezonunda yine Kaısmpaşa ile çalışmıştı... O dönem yılın başında gelen teknik adam Kasımpaşa ile 21 maça çıkmış ve 1.1'lik galibiyet oranı yakalamıştı.
SON TEKNİK ADAM HAVUTÇU'YDU...
2019 yılı aralık ayının başında göreve gelen Tayfur Havutçu Kasımpaşa ile 5 maça çıkmış 1 galibiyet, 4 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılmıştı. Lacivert beyazlılar, yine Havutçu idaresinde Ziraat Türkiye Kupası'nda birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
İSTİFA ETMİŞTİ
Havutçu, bu performansı sonrasında, "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübündeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım." demişti.
- 04.02.2020
- Güncelleme: 04.02.2020 16:26
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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